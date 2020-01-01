В Березниках из-за опасности провала расселят девять частных домов Также планируется перенести дорогу и коммунальные сети Поделиться Поделиться Твитнуть

Город Березники

Игорь Катаев

В городе Березники Пермского края объявили о планах расселить девять жилых домов, перенести коммунальные сети и участок автодороги протяжённостью 315 м. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу администрации Березников.

Решение властей связано с неблагоприятными прогнозами о «сдвижении земной поверхности». Изменения гидрогеологического режима и газогеохимического зафиксированы в районе ул. Железнодорожной в посёлке Зырянка.

Специалисты Пермского филиала Горного института УрО РАН и математического моделирования предложили расселить жителей из опасной зоны и оградить территорию в радиусе 50–70 м. Все мероприятия должны быть закончены не позднее третьего квартала 2021 года.

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