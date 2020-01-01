Валерий Сухих: «На решение вопросов безработицы направлено более 330 млн руб.» Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Спикер прикамского парламента Валерий Сухих выступил на пленарном заседании Ассоциации законодателей ПФО в столице Мордовии Саранске.

Он рассказал о региональной программе по повышению производительности труда и поддержке занятости в Прикамье. Также в рамках заседания было подписано соглашение о сотрудничестве Законодательного собрания Пермского края с парламентом Мордовии.

В ходе заседания председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих рассказал об опыте Прикамья по повышению производительности труда и поддержке занятости. По словам спикера, одноимённая программа реализуется в регионе с 2017 года.

«Тема занятости стала особенно актуальной в прошлом году, когда началась пандемия короновируса и антиковидные ограничения. К сожалению, не все предприятия смогли удержаться «на плаву», сохранить рабочие места», — сказал Валерий Сухих.

Он подчеркнул, что с 2019 года Пермский край начал участвовать в реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». «За два года на решение вопросов безработицы было направлено более 330 млн руб. В четыре раза выросло количество предприятий-участников нацпроекта, причём — из самых разных отраслей. Сегодня в реализацию нацпроекта вовлечено более 100 крупных и средних предприятий Пермского края», — отметил глава парламента Прикамья.

В рамках заседания Ассоциации законодателей ПФО было подписано соглашение между Законодательным собранием Пермского края и Государственным собранием Республики Мордовия. Это уже семнадцатое Соглашение о межпарламентском сотрудничестве, подписываемое парламентом Прикамья. «Наши регионы активно развиваются. И во многих вопросах можно «не изобретать велосипед», а использовать уже созданную нормативно-правовую базу, знакомиться с лучшими региональными практиками», — отметил спикер.

В рамках пленарного заседания парламентарии познакомились с опытом Мордовии по реализации мер противодействия распространению коронавирусной инфекции, обменялись мнениями по вопросу совершенствования нормативного правового регулирования мероприятий по повышению производительности труда, в том числе в части реализации мер государственной поддержки в данной сфере. Во время визита приволжские законодатели посетили АО «Биохимик», которое является лидером отечественной фарминдустрии в области производства антибактериальных и противовирусных препаратов.

В работе приняли участие руководители 14 региональных парламентов ПФО, полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров, врио главы Мордовии Артём Здунов.

пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Ассоциация законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа создана 14 мая 2002 года. Ассоциация создана в целях координации законотворческой деятельности субъектов РФ, создания единой правовой основы для реализации политики государства во всех сферах российского общества и обеспечения безопасности в Поволжье.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.