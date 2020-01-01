Мария Сыропятова
В окрестностях Перми зафиксировано пять случаев укусов клещей
Сделать прививку от клещевого энцефалита еще не поздно
В Перми и Пермском районе уже зафиксировано 5 случаев укусов клещей. Один из них оказался переносчиком боррелиоза. Об этом на пресс-конференции заявил руководитель управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Виталий Костарев.
Согласно прогнозу ведомства в этом году в Прикамье может быть зарегистрировано от 18 до 20 тыс. укусов клещей, при этом около 140 членистоногих окажутся зараженными клещевым энцефалитом.
В краевом минздраве рекомендуют пройти вакцинацию. По словам замминистра здравоохранения Евгения Камкина, прививку еще можно успеть сделать, даже учитывая необходимость соблюсти интервал в месяц между ею и прививкой от коронавируса.
«Каждый принимает индивидуальное решение,- отметил Евгений Камкин. — Если гражданин знает, что будет посещать лес или дачу, где высока вероятность встретиться с клещом, то, наверное, лучше поставить в приоритет прививку от клещевого энцефалита». В любом другом случае в ведомстве рекомендуют сначала вакцинироваться от коронавирусной инфекции.
В планах министерства в этом году поставить 211 тысяч прививок от клещевого энцефалита, из них 119 тыс. — детям.
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