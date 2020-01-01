Мария Сыропятова В окрестностях Перми зафиксировано пять случаев укусов клещей Сделать прививку от клещевого энцефалита еще не поздно Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

В Перми и Пермском районе уже зафиксировано 5 случаев укусов клещей. Один из них оказался переносчиком боррелиоза. Об этом на пресс-конференции заявил руководитель управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Виталий Костарев.

Согласно прогнозу ведомства в этом году в Прикамье может быть зарегистрировано от 18 до 20 тыс. укусов клещей, при этом около 140 членистоногих окажутся зараженными клещевым энцефалитом.

В краевом минздраве рекомендуют пройти вакцинацию. По словам замминистра здравоохранения Евгения Камкина, прививку еще можно успеть сделать, даже учитывая необходимость соблюсти интервал в месяц между ею и прививкой от коронавируса.

«Каждый принимает индивидуальное решение,- отметил Евгений Камкин. — Если гражданин знает, что будет посещать лес или дачу, где высока вероятность встретиться с клещом, то, наверное, лучше поставить в приоритет прививку от клещевого энцефалита». В любом другом случае в ведомстве рекомендуют сначала вакцинироваться от коронавирусной инфекции.

В планах министерства в этом году поставить 211 тысяч прививок от клещевого энцефалита, из них 119 тыс. — детям.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.