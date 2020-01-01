Пермская филармония вновь начинает принимать зарубежных музыкантов Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермская краевая филармония

После Люки Дебарга певица Термине Шеффер из Австрии станет вторым иностранным постпандемическим гостем. Об этом сообщает пресс-служба Пермской филармонии.

В концертной программе «Аве Мария» (6+) лауреат международных конкурсов, солистка Лионской национальной оперы Термине Шеффер (лирико-колоратурное сопрано) и титулярная органистка Московского кафедрального собора Марина Омельченко исполнят самые проникновенные мелодии, когда-либо созданные на слова молитвы, обращённой к Пресвятой Деве.

Пермская краевая филармония

Есть слова и фразы, за которыми сразу встаёт целый мир. Как, например, Ave Maria. Это самая известная католическая молитва. Образ Девы Марии на протяжении веков вдохновлял композиторов на создание шедевров. Одни из самых известных и красивых мелодий в истории музыки посвящены именно Богородице. Нежные, возвышенные и трогательные, они наполнены светлым чувством любви и веры.

В программу концерта вошли лучшие произведения мировой классической музыки от XVII века до наших дней. Прозвучат органные, скрипичные и вокальные сочинения Баха, Генделя, Бёма, Вивальди, Листа, Моцарта и других замечательных композиторов. В основе программы — мелодии «Аве Марии», созданные Пьетро Масканьи, Шарлем Гуно (на основе прелюдии Баха), Францем Шубертом и Камилем Сен-Сансом, поражающие своей божественной красотой и глубиной.

— Играя такую музыку, чувствуешь, что в ней есть что-то с Небес, — считает скрипач Антон Когун, который будет участвовать в этом концерте. Антон Когун — солист камерного оркестра Пермского театра оперы и балета имени П. И. Чайковского, лауреат международного фестиваля-конкурса «Открытая Европа» (I премия, 2005, Москва).

Термине Шеффер — известная европейская певица с уникальным колоратурным сопрано, солистка Лионской оперы. Ещё в годы учебы в Ереванской консерватории восточная красавица стала лауреатом многих престижных конкурсов, а также единственной обладательницей стипендии им. Гаспаряна. В 2009 году Термине переехала в Москву, занималась вокалом со знаменитой Рузанной Лисициан, а уже через год дебютировала на сцене Концертного зала им. Чайковского. Продолжила обучение в Венской консерватории. С 2012 года повышала свой профессиональный уровень в итальянской Accademia Nazionale di Santa Cecilia. В настоящее время — приглашённая солистка Венской оперной академии и солистка Лионской национальной оперы. «Своим редким бархатным лирическим колоратурным сопрано госпожа Шеффер интерпретирует музыку естественным и в то же время необычным способом, только ей известным. И этим приводит публику в живейший восторг».

Марина Омельченко — титулярная органистка римско-католического кафедрального собора в Москве. Выпускница знаменитого Австрийского университета музыки и драматических искусств в Граце по классу «церковная музыка», «концертный орган». Стажировалась в Московской консерватории у профессора А.А. Паршина, а также в Jаcobs School.

22 апреля в 19:00. Органный концертный зал.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.