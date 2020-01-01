Елена Синица Александр Клебанов: «Бесплатно у нас ничего не будет» Члены инфраструктурного комитета порассуждали о введении новой транспортной модели для межмуниципальных маршрутов Поделиться Поделиться Твитнуть



Константин Долгановский

На заседании комитета по развитию инфраструктуры краевого Законодательного собрания 13 апреля депутаты заслушали доклад о внедрении новой транспортной модели обслуживания межмуниципальных маршрутов Пермского края. Конечно, информацию приняли к сведению, но не оставили без вопросов.

О том, как будут внедрять новую транспортную модель и каких результатов от неё ожидают, рассказал замминистра, начальник транспортного обслуживания краевого минтранса Александр Клебанов.



Существующая транспортная модель межмуниципальных маршрутов, по мнению реформаторов, имеет ряд недостатков. В их числе замминистра назвал средний возраст подвижного состава (более 20 лет), различную стоимость проезда на маршрутах, которые обслуживают несколько перевозчиков (у каждого своя цена), дублирование маршрутов. Есть и предпосылки для реализации обновлённой модели. В частности, рост числа ДТП с автобусами, неконтролируемое повышение тарифов, несоблюдение расписания и схем движения, отсутствие части прямых маршрутов к социальным и медицинским объектам, низкая культура и качество обслуживания.



Предполагается, что новая транспортная модель решит все эти проблемы и при этом максимально сохранит действующую сеть перевозок.



«Цель новой модели — повышение качества обслуживания населения общественным транспортом, формирование современной и безопасной системы регулярных перевозок, которые обеспечит оптимизацию временных и финансовых затрат пассажиров», — поясняет Клебанов.



В результате жители края должны получить транспорт с видеонаблюдением, кондиционерами, речевой и визуальной системой информирования пассажиров, медиасистемой, системой учёта пассажиропотока. Помимо этого, в транспорте должны быть стационарные зарядные устройства и система беспроводного доступа в интернет. Более того, в числе требований — возраст транспорта не старше одного года на этапе заключения контракта и, конечно же, стилизованная покраска корпуса.



Переход к новой транспортной модели планируется осуществлять постепенно. На первом этапе введут медицинско-социальные маршруты.

Транспортная доступность медучреждений будет доступна на семи маршрутах (г. Губаха, с. Орда, п. Суксун, с. Барда, п. Октябрьский, с. Ашап, г. Оса, г. Гремячинск, с. Уинское).



На втором этапе часть пригородных маршрутов Пермской агломерации перейдёт на регулируемые тарифы. Это коснётся п. Гамово, п. Горного, г. Краснокамска, д. Кондратово.



На третьем этапе на регулируемые тарифы перейдут ещё 37 маршрутов в г. Добрянке, п. Сылве, с. Троицаед. Култаево, с. Лобаново, д. Мулянке, с. Усть-Качке.



К четвёртому, финальному этапу должен состояться полномасштабный переход всех маршрутов к новой транспортной модели. Всего в планах перевести на регулируемые тарифы 185 маршрутов. На этих маршрутах будет действовать как наличная, так и безналичная оплата. Помимо этого, тогда же с перевозчиками будут заключены брутто-контракты. Они подразумевают оплату перевозчикам в расчёте за один километр работы.



После окончания доклада по реализации новой модели депутаты начали задавать вопросы.



«Вы всё по этапам сказали, а у вас есть уже какие-то временные параметры по ним? Когда и что у вас будет?» — поинтересовался председатель комитета Виктор Плюснин.



По словам Александра Клебанова, два этапа уже реализуются, но на втором этапе «немножечко столкнулись с судебной практикой», но вопрос уже решён.



«Дальше будем постепенно продолжать. Я думаю, что первый квартал 2022 года — полностью закончим. Весь переход межмуниципальных маршрутов, обновление всего подвижного состава, я думаю, крайний срок — март 2022 года».



Поинтересовался Плюснин и тем, понадобится ли выплачивать перевозчикам какие-то компенсации после перехода на регулируемый тариф, ведь раньше те сами определяли стоимость билета для обеспечения экономической стабильности, а теперь этот функционал должно взять на себя краевое правительство.



Клебанов ответил, что «дотировать систему будет, безусловно, нужно, но мы полностью избегаем такого провала, который был в Перми». Конкретная сумма, которую будет необходимо выделять на компенсации перевозчикам, пока не известна.



Подключился к обсуждению и депутат краевого парламента Александр Третьяков. Он уточнил, планируется ли повышение регулируемых тарифов, на что получил ответ: «Пока таких планов нет».



Кроме этого, Третьяков спросил, будут ли существовать какие-то льготы для таких маршрутов, в частности бесплатные пересадки.



«У нас бесплатного ничего не будет», — кратко ответил Клебанов.



Напоследок Виктор Плюснин отметил, что в целом поддерживает идею обновления транспортной модели межмуниципальных маршрутов, даже если для её реализации необходимо выделять дополнительные средства для компенсации.



В результате обсуждения информация была принята к сведению.

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