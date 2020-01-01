Елена Бардукова В школах Прикамья выявлены нарушения в организации питания Представления внесены руководителям семи образовательных учреждений Добрянки Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ходе проверки образовательных учреждений Добрянки прокуратура выявила нарушения при организации питания школьников. Ежедневное меню составлено без указания калорийности порций и разработано на период менее двух недель и без учёта режима организации, не для каждой возрастной группы, передаёт «Рифей».

Замена блюд учащимся также производилась без расчёта соблюдения энергетической ценности. Кроме того,выявлены факты реализации запрещённых продуктов.

Нарушения были выявлены и при заключении договоров на оказание услуг по организации школьного питания: в частности, недопоставки всего объёма и ассортимента продукции.

По результатам проверки прокурором внесены представления руководителям семи общеобразовательных учреждений. Рассмотрение актов прокурорского реагирования и устранение выявленных нарушений находятся на контроле прокурора города.

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