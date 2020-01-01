Мария Сыропятова Инвестиции в новый молочно-товарный комплекс составят 2,4 млрд руб. Его планируют открыть в 2023 году в Пермском районе Поделиться Поделиться Твитнуть

12 апреля на краевом совете по предпринимательству ООО «Агропромышленный комплекс (АПК) «Красава» вышел с инициативой о создании в Пермском районе нового молочно-товарного комплекса. Она была поддержана советом, в результате проекту был присвоен статус приоритетного.

«Сейчас мы производим меньше сырого молока, чем перерабатываем, — отметил руководитель АПК «Красава» Николай Касеев. — И потребляем меньше, чем производим. Поэтому мы решили обратить внимание на эту отрасль».

Основным продуктом нового производства станет сырое молоко, которое предполагается поставлять на «Юговской молкомбинат» и предприятия холдинга «Милком».

По словам Николая Касеева, поголовье благодаря проекту будет увеличено на 1,5 тыс. голов (до 2,1 тыс.), а валовое производство на 350% (с 4,18 тыс. до 19,95 тыс. тонн в год). Также будет дополнительно создано 72 рабочих места.

Инвестиции в проект со стороны АПК «Красава» составят 2,4 млрд. руб. В качестве базовой площадки для строительства рассматривается территория Гамово, потребность — более 4 тыс. га земли.

Решение о поддержке проекта краевым советом по предпринимательству позволит сельхозпредприятию получить землю на льготных условиях.

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