Мария Сыропятова В ТРЦ «Планета» откроет точку старейший в Перми ювелирный салон «Аметист» Также заявлено об открытии в торговом центре ещё 11 магазинов Поделиться Поделиться Твитнуть

В торгово-развлекательном центре «Планета» (ш. Космонавтов, 162б) откроются одиннадцать торговых точек международных и российских сетей. Об этом сообщает компания-застройщик ТРЦ Malltech.

На первом этаже расположатся GANT (108 кв. м), ZARINA (388 кв. м), Mustang (136 кв. м), Zen ОПТИКА (53 кв. м), Jenavi (30 кв. м), «585 ЗОЛОТОЙ» (95 кв. м), Sunlight (108 кв. м) и «Швейцарские часы» (37 кв. м). А на втором — Sela (350 кв. м) и Puma (215 кв. м).

Помимо них в ТРЦ появится и старейший в Перми ювелирный магазин «Аметист». Его расположение не уточняется.

Напомним, ранее сообщалось, что торгово-развлекательный центр «Планета» откроется во второй половине апреля.

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