«Азот» готовится к весеннему паводку Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» проводит традиционные противопаводковые мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Одно из мероприятий — ежедневный мониторинг уровня воды в реке Каме. Специалисты учитывают три основных показателя: наивысшую защитную отметку, планировочную отметку промышленной площадки и уровень реки. Составленный график показывает, как ведёт себя река Кама в течение последних лет, в какой период уровень воды повышался или снижался. Также отмечены пиковые значения за весь период наблюдений. К примеру, паводок прошлого года был в мониторинге самым высоким за последние 30 лет, уровень воды достиг 108,85 м.

Сегодня уровень воды в реке Каме — 102 м. Производственная площадка завода находится на отметке 109–110 м. Наивысшая защитная точка — 113 м. Ежедневный круглогодичный мониторинг уровня воды в реке проводит отделение водоснабжения и водоотведения цеха пароводоснабжения и технологических коммуникаций (ЦПВСиТК) филиала «Азот».

Антон Ухов, начальник цеха пароводоснабжения и технологических коммуникаций филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— На водонасосной станции установлен погружной прибор, вода оказывает давление на мембрану, этот сигнал преобразуется в электрический, и показания приходят на регистратор центрального пункта управления. Оператор следит за данными в режиме реального времени.

Также в числе противопаводковых мероприятий филиала «Азот» — проведение обследования береговой линии, очистка от снега и льда, ежедневная проверка работоспособности сетей канализации завода, подготовка оборудования водонасосной станции №3 к бесперебойной работе, обеспечение постоянной готовности спецтехники и транспортных средств, проведение инструктажа персонала по особенностям работы в период весеннего паводка и другие.

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