Реконструкция ул. Попова позволит сократить время въезда транспорта в центр Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Реконструкция ул. Попова позволит придать новый импульс развитию улично-дорожной сети центрального планировочного района Перми. Об этом сообщают в администрации города.

Дальнейшее развитие улично-дорожной сети требует комплексного обновления коммунальной и дорожной инфраструктуры.

На ул. Попова начинается переустройство подземных коммуникаций. На сегодняшний день одним из самых узких мест в городе является перекрёсток улиц Попова и Петропавловской, поскольку большой объём трафика, особенно в утренние часы, приходится на транспорт, который идёт с правого берега Камы. Основной проблемой пропуска транспорта в центр города является не столько ограниченная ёмкость Коммунального моста, сколько пропускная способность этого перекрёстка.

Мероприятия, которые планируется провести в рамках реконструкции ул. Попова, позволят за меньшее количество времени (одну фазу работы светофора) пропускать больший объём транспорта. Тем самым планируется значительно улучшить транспортную ситуацию на Коммунальном мосту и в Камской долине.

— Поскольку мы системно приводим центральные улицы города в порядок, нельзя было оставить этот проблемный узел нетронутым. Эти работы специально были запланированы именно сейчас, когда рядом идёт строительство многофункционального центра. Более того, мы синхронизировали эти работы с другими нашими объектами, чтобы комплексно решить проблемы на этом участке. Так, в этом году будет выполняться ремонт ул. Петропавловской с ремонтом трамвайных путей и проезжей части в квартале от ул. Попова до ул. Куйбышева. Для улучшения ситуации мы установим светофор на пересечении улиц Осинской и Петропавловской. Полностью будет обновлено покрытие перекрёстка улиц Борчанинова и Петропавловской. Весь этот комплекс мер вместе с реконструкцией ул. Попова значительно сократит время въезда транспорта в центральную часть города, — пояснили в МКУ «Пермблагоустройство».

Сейчас на объекте действует первый этап ограничений — ограничено движение транспорта по ул. Попова на участке от ул. Монастырской до ул. Петропавловской. Для движения закрыта половина проезжей части — две полосы по чётной стороне ул. Попова. Движение всего транспорта по направлению от Коммунального моста к ул. Петропавловской организовано в объезд по улицам Окулова и Крисанова. Движение транспорта по ул. Попова от ул. Петропавловской к Коммунальному мосту сохранится в полном объёме. В связи с этим движение транспорта на отдельных участках затруднено.

Сотрудники МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» ведут мониторинг дорожной ситуации и корректируют работу светофоров, чтобы максимально увеличить пропускную способность улиц Окулова, Крисанова и Петропавловской.

— Безусловно, исключение из транспортной работы города такой важной улицы, как ул. Попова, не может не сказаться на всей дорожной ситуации в центре Перми. Сложности есть, и мы стараемся их минимизировать, — отметил начальник Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис.

Автомобилистам рекомендуется по возможности объезжать через Красавинский мост или по дамбе КамГЭС.

Напомним, после окончания реконструкции на ул. Попова появится дополнительная полоса для движения общественного транспорта (по направлению от ул. Петропавловской к Коммунальному мосту) на участке от ул. Петропавловской до остановки общественного транспорта «Улица Окулова» (расположенной между ул. Монастырской и ул. Окулова), будут обустроены заезды на подземную парковку многофункционального центра с гостиницей, строящегося в границах улиц Попова, Монастырской, Осинской, Петропавловской. Также в рамках реконструкции ул. Попова будет проведено переустройство подземных коммуникаций.

Количество полос движения на примыкании к ул. Петропавловской увеличится. Изменится схема организации движения с точки зрения появления дополнительной полосы на подъём, которая будет уходить в ул. Монастырскую. И, как следствие, когда завершится благоустройство ул. Монастырской, там появится встречное движение. Запланировано три полосы вверх на подъём и две вниз с расширением до четырёх полос внизу, чтобы две полноценные полосы налево и две полосы прямо не препятствовали друг другу.

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