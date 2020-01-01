Алёна Беляева По объёму экспорта Пермский край ежегодно входит в ТОП-20 регионов России На площадке Заксобрания обсудили меры поддержки предпринимателей Прикамья при выходе на зарубежные рынки Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Объём совокупного экспорта предприятий Пермского края в прошлом году составил свыше 4,5 млрд долларов. По этому показателю Пермский край занял 16 место в Российской Федерации и третье — в Приволжском федеральном округе. Об этом сообщил министр экономического развития и инвестиций региона Эдуард Соснин на первом заседании рабочей группы по развитию экспортного потенциала региона при Совете по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата. По инициативе губернатора Прикамья деятельность рабочей группы активизируется, это позволяет правительству и Законодательному Собранию получать обратную связь от бизнеса для организации более эффективной работы.

«В Прикамье отмечают рост не только сырьевого и несырьевого экспорта. В регионе также увеличивается экспорт услуг, что подтверждает статус края, как одного из ведущих регионов России по технологичному и интеллектуальному развитию, по применению этих технологий в бизнесе. Такие компании мы тоже популяризируем и продвигаем на всех возможных площадках», — объяснил Эдуард Соснин.

Министр напомнил, что поддержка малого и среднего предпринимательства является одним из ключевых приоритетов развития региона. «Мер поддержки бизнеса — федеральных и региональных — достаточно много, и решить любые вопросы можно в режиме единого окна в центре «Мой бизнес», — добавил он.

Так, в 2020 году субъектам предпринимательства Пермского края было оказано свыше 600 различных услуг, а 36 пермских предприятий прошли специальное обучение, отметил вице—президент АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) Максим Кобин. В целом объём поддержки экспорта по линии РЭЦ составил более 240 млн долларов. Наиболее динамичное развитие, по его словам, показали предприятия, производящие бумагу и картон, листовой прокат, пиломатериалы, продукты питания. Самой востребованной услугой стало продвижение на экспорт.

Одной из мер поддержки является субсидирование части затрат на транспортировку товаров. И в прошлом году, по данным РЭЦ, были удовлетворены 24 заявки компаний. Кроме того, Центр поддержки экспорта вводит оказание комплексных услуг экспортно—ориентированным субъектам МСП Пермского края. По итогам проведённых опросов компаний—экспортёров и компаний, заинтересованных в выходе на зарубежные рынки, был составлен перечень приоритетных стран в развитии внешнеэкономической деятельности. В него вошли Финляндия, Германия, Япония, ОАЭ, Казахстан, Узбекистан, Республика Беларусь, Азербайджан, Индия, Китай.

Принимавшие участие в заседании рабочей группы представители банковских структур также выразили готовность помогать субъектам МСП в выходе на экспортные рынки. В частности, с докладом об НДС и банковских гарантиях выступил начальник управления продаж корпоративным клиентам Пермского отделения ПАО «Сбербанк» Алексей Наумов. О практических инструментах банков для участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и хеджетировании валютных рисков присутствующим рассказала руководитель направления ВЭД АО «Альфа—банк» Екатерина Одинцова.

В свою очередь, успешным опытом участия в программах РЭЦ поделился генеральный директор ООО «Красный Октябрь» Александр Суслопаров. В прошлом году перед введением режима самоизоляции представители предприятия в составе делегации Пермского края побывали с бизнес—миссией в Индии и нашли новых потребителей своей продукции. «Активность государства в поддержке экспорта мы ощутили на себе. Наше предприятие экспортирует продукцию в более чем 30 стран мира. Есть рынки, на которых мы давно представлены и нас хорошо знают. Более 70 лет мы поставляем пиломатериалы на Сицилию, больше 20 лет — в Иран. Но, к примеру, есть новые для нас страны — Австралия, Индия, куда мы только начали экспортировать», — рассказал Александр Суслопаров.

В непростой 2020 год объёмы экспорта Пермского края снизились, но в то же время количество компаний среднего бизнеса, которые экспортируют товары, увеличилось на 20%, отметил депутат Заксобрания, председатель рабочей группы по развитию экспортного потенциала Александр Бойченко. «В рамках круглого стола состоялся интересный диалог между исполнительной и законодательной властью, банковскими структурами, бизнесом, были озвучены предложения по продвижению продукции на экспорт через электронные площадки, по расширению рынков сбыта продукции пермских предприятий. — отметил Бойченко. — И дальше надо анализировать, какие стимулы, какие условия ещё создать, чтобы наращивать показатели».

Обсуждение вопросов развития экспортного потенциала Прикамья на площадке Законодательного Собрания планируется продолжать.

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