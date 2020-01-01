Развитию индустриальных парков будет посвящена отдельная сессия в рамках Пермского инженерно-промышленного форума Поделиться Поделиться Твитнуть

Энергетиков, 50

Пресс-служба губернатора Пермского края

Развитие индустриальных парков, местных предприятий станет одной из ключевых тем VI Пермского инженерно-промышленного форума. Проведение форума запланировано на 15–16 апреля на «Заводе им. Шпагина», сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

Деловая программа форума включает в себя стратегическую сессию «Эффективное использование промышленных площадей для создания условий по развитию производств». В её ходе участникам расскажут о требованиях, предъявляемых к индустриальным паркам, об особенностях создания и управления подобными территориями, условиях размещения, преференциях и льготах для промышленников.



Спикерами стратсессии выступят исполнительный директор Ассоциации индустриальных парков России Денис Журавский, генеральный директор АО «Карболит» Максим Батуев, генеральный директор ООО «БауИнвестГрупп» (развивает индустриальный парк «Култаево») Андрей Сбоев, генеральный директор «ПромТехПарк» Евгений Протопопов, представители минпромторга Прикамья. Мероприятие состоится 15 апреля с 10:30 до 12:00. Требуется предварительная регистрация.

В ходе форума будет представлен первый в регионе государственный индустриальный парк, на территории которого планируется установить особый налоговый режим, — «Энергетиков 50». Ввод парка в эксплуатацию запланирован на декабрь 2021 года.



В период с ноября 2020 года восстановлены точки подключения к энергоресурсам, ведутся работы по ремонту кровли производственного корпуса площадью 16 217 кв. м для использования на начальном этапе в качестве складских помещений.



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