Елена Синица
В Пермском крае тотальный диктант очно написали 732 человека
Самых грамотных наградят 24 апреля
В Пермском крае 10 апреля состоялась ежегодная просветительская акция «Тотальный диктант». На очных площадках в ней приняли участие 732 человека. Информация о количестве участников в дистанционном режиме пока не известна, так как работы ещё не все сданы, они принимаются до 14 апреля. Об этом «Новому компаньону» сообщила координатор проекта в Перми Евгения Катаева.
В этот раз участникам было предложено написать диктант по тексту Дмитрия Глуховского «Обещание».
«Мы проверяем работы второй день. Исходя из проверенных работ, сложность вызывали пунктуация, оформление диалогов и прямой речи, расстановка знаков препинания в диалогах», — отметила Евгения Катаева.
По предварительной информации, результаты тотального диктанта будут известны после 21 апреля. В период с 22 по 24 апреля участники смогут забрать свои работы в историческом парке «Россия — моя история» и получить профессиональную консультацию.
Там же 24 апреля в 17:00 состоится и награждение.
Тотальный диктант 2021
Константин Долгановский
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