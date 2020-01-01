Елена Лодыгина журналист Налоговая служба Пермского края с 12 апреля вернулась к прежнему режиму работы Но большинство вопросов по-прежнему можно решить удалённо Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Подразделения налоговой службы Пермского края с 12 апреля 2021 года возобновляют приём налогоплательщиков в операционных залах в очном режиме. Об этом сообщает пресс-служба УФНС России по Пермскому краю.

Операционные залы работают по следующему графику: понедельник, среда (9:00—18:00); вторник, четверг (9:00—20:00); пятница (9:00—16:45); суббота, воскресенье — выходные.

Гражданам предлагается обратиться на приём очно либо по предварительной записи с помощью электронного сервиса налоговой. Также налоговые декларации, запросы, заявления и прочие документы можно отправить по почте.

В налоговой напоминают, что большинство вопросов по-прежнему можно решить удалённо: на сайте доступно более 60 онлайн-сервисов, в том числе личные кабинеты налогоплательщика для физических лиц, юридических лиц и личный кабинет для индивидуального предпринимателя.

Напомним, налоговая временно прекратила приём посетителей в Пермском крае из-за угрозы распространения коронавируса с 30 марта 2020 года. Частично личные приёмы были возобновлены с 15 июня 2020 года. Однако 26 октября налоговая вновь вынуждена была перейти на приём посетителей по предварительной записи.

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