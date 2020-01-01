Елена Лодыгинажурналист
Налоговая служба Пермского края с 12 апреля вернулась к прежнему режиму работы
Но большинство вопросов по-прежнему можно решить удалённо
Подразделения налоговой службы Пермского края с 12 апреля 2021 года возобновляют приём налогоплательщиков в операционных залах в очном режиме. Об этом сообщает пресс-служба УФНС России по Пермскому краю.
Операционные залы работают по следующему графику: понедельник, среда (9:00—18:00); вторник, четверг (9:00—20:00); пятница (9:00—16:45); суббота, воскресенье — выходные.
Гражданам предлагается обратиться на приём очно либо по предварительной записи с помощью электронного сервиса налоговой. Также налоговые декларации, запросы, заявления и прочие документы можно отправить по почте.
В налоговой напоминают, что большинство вопросов по-прежнему можно решить удалённо: на сайте доступно более 60 онлайн-сервисов, в том числе личные кабинеты налогоплательщика для физических лиц, юридических лиц и личный кабинет для индивидуального предпринимателя.
Напомним, налоговая временно прекратила приём посетителей в Пермском крае из-за угрозы распространения коронавируса с 30 марта 2020 года. Частично личные приёмы были возобновлены с 15 июня 2020 года. Однако 26 октября налоговая вновь вынуждена была перейти на приём посетителей по предварительной записи.
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