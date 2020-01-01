В пермском аэропорту из-за тумана задержаны несколько рейсов Два самолёта отправили на запасной аэродром Поделиться Поделиться Твитнуть

Туман

Алексей Зорин

Погодные условия сегодняшним утром привели к задержке трёх регулярных авиарейсов в аэропорту Перми, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Так из-за сильного тумана отложены вылеты в Москву: S7 Airlines (№1160) и «Аэрофлот» (№СУ 1219, №СУ 1395).

Также сообщается, что самолёты из столицы (рейс 1159 S7 Airlines) и Санкт-Петербурга (№6581 «Россия») были направлены на запасной аэродром в Екатеринбург.

В общей сложности туман скорректировал расписание движения 11 рейсов в пермском аэропорту.

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