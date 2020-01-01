Новые случаи коронавируса выявлены в 20 территориях Прикамья Больше всего случаев — 57 — зарегистрировано в Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

коронавирус

Константин Долгановский

Как сообщили в Роспотребнадзоре, за сутки новые случаи коронавирусной инфекции выявлены в 20 территориях края.

В Перми COVID-19 подтверждён у 57 пациентов. В Чайковском — у девяти. В Бардымском округе коронавирусная инфекция диагностирована у семи жителей, в Чусовском — у шести.

По четыре инфицированных выявлено в Пермском районе и Октябрьском округе. В Добрянском и Лысьвенском округах COVID-19 подтверждён в каждой территории у трёх жителей.

Всего за период диагностики в Пермском крае выявлено 52 480 случаев.

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