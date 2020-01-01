Сквер в Дзержинском районе могут отремонтировать за 13,8 млн руб. Электронный аукцион объявила администрация Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Анастасия Аверкова

Мэрия Перми объявила о старте электронного аукциона на выполнение работ по ремонту сквера на ул. Куфонина в Дзержинском районе. Информация о конкурсе размещена на сайте «Госзакупки».





Максимальная цена контракта составляет 13,8 млн руб.





Согласно техзаданию до 1 сентября подрядчик обязан разбить цветник, высадить кусты и деревья, устроить газон, отремонтировать дорожки, установить детскую спортивную площадку.





Приём заявок на участие в конкурсе заканчивается 19 апреля.





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