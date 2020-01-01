Елена Синица С начала года пермская таможня возбудила шесть уголовных дел Из них четыре — за контрабанду леса и наркотиков Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Пермская таможня подвела итоги работы за первый квартал 2021 года.

Так, за этот период таможня возбудило шесть уголовных дел. Из них два дела по ст. 226.1 УК РФ (по факту контрабанды леса), два уголовных дела по ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юрлица) и ещё два по ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств). Для сравнения: в аналогичном периоде прошлого года такие дела не возбуждались. Об этом сообщает пресс-служба Пермской таможни.

Кроме этого, за первый квартал 2021 года изъято 13,25 г наркотических средств по двум уголовным делам. Психотропные и сильнодействующие вещества не изымались. Годом ранее, напротив, было изъято 44,669 г сильнодействующих веществ, но наркотические средства и психотропные вещества не изымались.

Помимо этого, сообщается, что за этот период времени Пермская таможня возбудила 275 дел об административных правонарушениях. Наибольшее количество из них приходится на юрлиц — 150, на индивидуальных предпринимателей и должностных лиц приходится 58 и 55 дел соответственно. Наименьшее число дел пришлось на физических лиц — 12.

Отмечается, что возросло количество дел об административных правонарушениях, связанных с контрабанднообразующими статьями. В отношении юридических лиц возбуждено 43 таких дела. В первом квартале 2020 года их было 20.

Снизилось число административных нарушений в области таможенного дела. За первый квартал 2020 года количество дел составило 80, а за первый квартал 2021 года — 69. Предполагается, что это связано с отсутствием международных рейсов в зоне деятельности таможенного поста пермского аэропорта.

Наиболее распространёнными были правонарушения, связанные с несвоевременным представлением в таможенный орган статистической формы учёта перемещения товаров, нарушением валютного законодательства, недекларированием товаров.

Предметами правонарушения наиболее часто выступали пиломатериалы и запасные части промышленного оборудования.

В первом квартале 2021 года Пермской таможней по делам об административных правонарушениях было принято 200 решений с назначением наказания (годом ранее — 290) на сумму 12,9 млн руб. (в первом квартале 2020 года — 25 млн руб.).





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