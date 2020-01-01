Туристический центр «Губаха» закрывает горнолыжный сезон Решение принято из-за погодных условий Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: горнолыжный курорт «Губаха»

Администрация Перми

Туристический центр «Губаха» объявил о завершении горнолыжного сезона 11 апреля. Решение принято «в связи с высокой температурой воздуха и активным таянием снега». Сообщение появилось на странице центра в «ВКонтакте». Ранее закрытие планировалось 18 апреля.

Главными событиями сезона в администрации назвали запуск кресельной канатной дороги и ежедневного трансфера на автобусе из Перми GubahaBus. За сезон горнолыжный комплекс посетили 120 тыс. человек.

К следующему сезону в турцентре пообещали закончить новую трассу «скоростной спуск» и оборудовать отдельный склон для тюбинга.

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