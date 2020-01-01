Пермь заняла второе место в России по доступности жилья в ипотеку Доля платежа по кредиту в месячном заработке пермяков составила 22,2% Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В рейтинге доступности жилья в ипотеку среди крупнейших городов России лидируют Нижний Новгород, Пермь и Омск. Такие данные на апрель 2021 года представлены в исследовании компании «Этажи», сообщает ТАСС.

Индекс доступности жилья эксперты рассчитали на основе данных о среднем доходе, переплаты по процентам за 15 лет и средней стоимости однокомнатных квартир (площадь 35 кв. м) в новостройках. Учитывалось, сколько среднемесячных доходов потребуется жителю, чтобы накопить на минимальный первоначальный взнос 15%, и какую долю от этого дохода при ставке 6,1% годовых будут составлять ежемесячные выплаты.

Согласно исследованию для первоначального взноса пермякам потребуется 4,6 среднемесячных дохода (такой же показатель в Нижнем Новгороде), а доля платежа по ипотеке в сравнении со столицей Приволжского округа оказалась выше на 0,1% и составила 22,2%.

Ежемесячный доход семьи в Перми оценён в 76,3 тыс. руб.

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