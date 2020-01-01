Городские власти корректируют режимы работы светофоров на объездах ул. Попова Поделиться Поделиться Твитнуть

С сегодняшнего дня и до осени в Перми перерыт участок ул. Попова в связи со строительством МФК «Эспланада». С самого утра на объездах образовались пробки.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» проводит мониторинг дорожной ситуации и корректирует работу светофоров «для того, чтобы максимально увеличить пропускную способность улиц Окулова, Крисанова и Петропавловской». Добираться на левый берег власти рекомендуют через Красавинский мост или по дамбе КамГЭС.

Отметим, что реконструкция пройдёт в три этапа. На первом этапе (продлится с 10 апреля по 18 июня) с Коммунального моста можно будет проехать только направо на ул. Окулова или ул. Монастырскую, оттуда на ул. Крисанова или по ул. Окулова прямо.

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