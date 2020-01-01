Президент ПАО «Соликамскбумпром» подал заявку на праймериз Виктор Баранов выдвигает кандидатуру по одномандатному округу №12 Поделиться Поделиться Твитнуть

Виктор Баранов

Президент ПАО «Соликамскбумпром» и действующий депутат краевого парламента Виктор Баранов подал заявку на участие в праймериз «Единой России». Он собирается участвовать в выборах в Законодательное собрание Пермского края по своему округу (одномандатный избирательный округ №12). Об этом сообщает телеграм-канал реготделения партии.

Если одержит победу, для него это будет уже пятый созыв подряд начиная с 2001 года.

Сегодня же ещё один действующий депутат Заксобрания края Павел Черепанов заявил о желании принять участие в предварительном голосовании. Он намерен бороться за право выдвижения своей кандидатуры на выборах в краевой парламент по единому краевому избирательному округу — региональная группа «Индустриальная №4» и одномандатному избирательному округу №4.





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