Елена Синица В Прикамье арестовали немаркированный табак на сумму свыше 1,3 млн руб. Протоколы административных нарушений переданы в суд Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае арестовали более 25 тыс. табачных изделий на сумму свыше 1,3 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба краевого Роспотребнадзора.

В целом за 2020 год и первый квартал 2021 года краевым управлением Роспотребнадзора было проверено 162 предприятия и 39 тыс. табачных изделий. По результатам проверки было арестовано 25 413 пачек сигарет и папирос на сумму более 1 млн 356 тыс. руб.

Ведомство составило 31 протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 15.12 КоАП (оборот табачных изделий без маркировки). По этой статье предусмотрен штраф от 10 тыс. до 15 тыс. руб. с конфискацией. Документы переданы в суд. На сегодняшний день по 11 делам назначено наказание в виде административного штрафа на общую сумму 101 тыс. руб. с конфискацией.

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