На месте пустыря в Кунгуре может появиться новый сквер «Семьи, любви и верности» Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Кунгурском округе определены две общественные территории для голосования на всероссийской платформе za.gorodsreda.ru. В ходе голосования жители определят приоритетный объект 2022 года, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

Так, в Кунгуре, на месте пустыря у исторической церкви Успения Богородицы, может появиться новый сквер «Семьи, любви и верности». Идея создания такого сквера прозвучала от жителей. В сквере, по проекту, планируется установить малые архитектурные формы, обустроить место для общественного отдыха жителей и гостей Кунгура, а также выполнить озеленение и установить освещение.

Кроме того, в ходе голосования жители Кунгура смогут поддержать и другой проект — возрождение фонтана в городском микрорайоне Черёмушки.

Программа реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» .

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