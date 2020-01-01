В Пермском крае выявлено 110 новых случаев заражения COVID-19 Среди заболевших — 13 детей Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за предыдущие сутки, 8 апреля, в Пермском крае выявлено 110 случаев заражения коронавирусом. Девять человек госпитализированы, 101 проходит лечение на дому под наблюдением врачей.

В числе новых инфицированных — 67 пациентов женского пола, 43 — мужского, среди заболевших — 13 детей.

696 человек продолжают лечение от коронавируса в стационарах, 59 пациентов подключены к ИВЛ. Доля свободного коечного фонда — 32,5%.

Случаев гибели жителей Прикамья с коронавирусом за минувшие сутки не зарегистрировано. Поправились 143 человека.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 52 261.

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