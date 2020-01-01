Мария Сыропятова Обследование коммунального моста Перми выполнит московская компания Стоимость работ по итогам торгов снизилась в два раза Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Победителем конкурса на обследование коммунального моста через Каму в Перми признана зарегистрированное в Москве ООО «Научно-исследовательский институт мостов и гидротехнических сооружений».

Согласно протоколу подведения итогов аукциона компания набрала максимальные 80,91 балл, опередив остальных участников торгов. Стоимость проведения работ на торгах была снижена в два раза до 3,5 млн. руб. Начальная стоимость работ, заявленная заказчиком на аукционе, составляла 7,6 млн. руб. Все восемь компаний, подавших заявки, были допущены к участию в конкурсе.

Согласно техническому заданию подрядчик должен подготовить отчёт о техническом состоянии коммунального моста через Каму в районе улицы Попова. В отчёте должны быть указаны дефекты с фотографиями характерных узлов конструкций и дефектных мест, а также составлена ведомость дефектов. Сроки выполнения работ — с 1 июня по 25 ноября 2021 года.

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