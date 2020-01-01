Елена Синица Российские стартапы открывают бесплатный класс робототехники для школьников Учеников научат программировать и создавать роботов Поделиться Поделиться Твитнуть

компания Промобот

Никита Рагозин

«Промобот» и «Где мои дети» запускают образовательный проект в области робототехники. В рамках проекта российские школьники научатся программировать и создавать сервисных роботов. Обе компании являются резидентами Сколково.

Так, на первом этапе проекта среди образовательных учреждений Перми и Пермского края пройдёт открытый конкурс. В нём могут принять участие любые образовательные учреждения края. В рамках заочного этапа конкурса участники должны заполнить заявку и записать мотивационное видео. Финалисты получат секретное задание. В дальнейшем, 25 мая, на питчинг-сессии презентуют его перед жюри конкурса в Перми. Среди жюри будут представители компаний «Промобот» и «Где мои дети», российские предприниматели, изобретатели и учёные.

Победитель получит современный класс робототехники, грант на обучение преподавателей, а также стипендии педагогам. Организаторы планируют обучить учителей нескольких учреждений, чтобы дети из разных школ могли факультативно обучаться в стенах школы-победителя.

«Мы придумали проект «Где мой робот», чтобы дети могли бесплатно освоить азы профессии будущего, пробовали себя в роли инженера-робототехника. Создавать возможности для развития и роста, помогать детям и родителям жить увлекательное детство — это отражение нашей миссии. Мы начинаем проект в Перми — это наш домашний регион, в планах — создание онлайн-класса и обучение ребят со всего мира», — рассказал сооснователь и гендиректор компании «Где мои дети» Вадих Гиниатулин.

Робототехнический класс оборудуют 12 комплектами Promobot Robox, которые позволят изучать робототехнику на компонентах «реального» робота. Кроме этого, в классе робототехники будут представлены три руки-манипулятора Promobot Rooky. «Рука» помогает детям научиться основам работы с шинами данных, приводами и моторами.

«Робототехника — флагман современного образования. Мы скромно верим, что это главный тренд ближайшего будущего: роботы наступают быстрее, чем кажется. Наша задача как производителя — создать целую профессию практически с нуля, и мы готов вкладывать в это ресурсы. Особенно в Пермском крае», — комментирует директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев.

Компания «Промобот» основана в 2015 году в Перми. С того же года является резидентом Сколково. Сегодня Promobot — крупнейший производитель автономных сервисных роботов в Европе. Промоботы работают в 40 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей. Так они заменяют или дополняют «живых» сотрудников. Увидеть роботов Promobot можно в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.

«Где мои дети» (Findmykids) — приложение для современных родителей: GPS-трекер и анализ активности ребёнка, экстренная связь, баланс экранного времени и развивающие задания для детей. Приложение — лидер Google Play в разделе «Материнство и детство» и AppStore в разделе «Образование». Оно имеет более 2,5 млн активных пользователей в 140 странах.

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