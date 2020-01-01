Глава Чусовского городского округа заявил об участии в праймериз Сергей Белов поборется за мандат депутата Заксобрания Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Документы на участие в предварительном голосовании «Единой России» подал глава Чусовского городского округа Сергей Белов, об этом сообщает телеграм-канал реготделения партии.

Белов изъявил желание стать кандидатом на выборах в Заксобрание Пермского края по единому краевому избирательному округу — региональная группа «Чусовская №17».

Напомним, праймериз «Единой России» пройдёт с 24 по 30 мая, выдвижение кандидатов возможно с 15 марта до 29 апреля.













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