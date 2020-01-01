Михаил Борисов: «Единороссы» смогут получить в Госдуме 300 мандатов» Поделиться Поделиться Твитнуть

Комментируя выдвижение кандидатов на праймериз «Единой России» и подготовку к выборам других партий, член Общественной палаты Пермского края Михаил Борисов заявил на площадке «Экспертного клуба» о том, что представители этой партии в сумме получат порядка 300 мест в парламенте.

Михаил Борисов, общественный деятель:

— Со всей уверенностью можно констатировать, что «единороссы» смогут получить в сумме 300 мандатов. Сегодня на имидж партии влияет и рейтинг президента, и то, что именно с ней связывается реализация запроса на стабильность. Партия оперативно отреагировала на проблемы пандемии, развернула волонтёрское движение — работала на передовой.

Эксперт отмечает, что в 2021 году партийная картина в России претерпела некоторые изменения. Так, потеряли право выдвигать списки без сбора подписей партии «Гражданская сила» и ПАРНАС. Но появились новые партийные проекты — «Новые люди», «За правду», «Зелёная альтернатива», а также «Коммунистическая партия социальной справедливости» (КПСС).

«Выдвижение в одномандатном округе от одной из 16 партий, имеющих право на участие в выборах в Госдуму, позволит кандидатам избежать процедуры сбора подписей — крайне трудоёмкого процесса, который при этом не гарантирует регистрации в качестве кандидата. Так, в 2016 году в 225 округах было всего 23 кандидата, кто смог зарегистрироваться по подписям. Из них до дня голосования этот статус сохранили лишь 19 человек. Что касается других парламентских партий, то никто из них не намерен сдавать свои позиции», — считает Михаил Борисов.

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