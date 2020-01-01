Пермская филармония представляет финалиста шоу «Голос. 8-й сезон» Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермская краевая филармония

Блестящий вокал талантливого африканца оценили Григорий Лепс и Максим Фадеев. О концерте исполнителя (6+) в Перми сообщает пресс-служба Пермской филармонии.

Арсен Мукенди родился во франкоязычном Конго, но уже с 2011 года живёт в России. Получив здесь образование, он вскоре раскрылся для всех как артист. Лауреат многочисленных фестивалей и обладатель специальных наград за исполнительское мастерство. По мнению многочисленных критиков, является одним из самых талантливых молодых вокалистов на российской сцене, а также непревзойдённым шоуменом, слушая которого невозможно усидеть на месте.

В 2015 году певец стал участником шоу «Х-фактор. Главная сцена». На отборочном туре Арсен Мукенди спел вместе с Григорием Лепсом, а в свою команду талантливого африканца взял Максим Фадеев. В ходе проекта он демонстрировал блестящий вокал и уверенность на сцене. Арсена Мукенди на проекте «Главная сцена» интернет-аудитория выбрала победителем. В 2019 году исполнитель стал участником вокального шоу «Голос. 8-й сезон» на Первом канале. На слепом прослушивании Арсен исполнил песню Стиви Уандера Superstition, которая покорила сердца слушателей. Затем он стал одним из финалистов конкурса.

Любимые жанры Арсена — соул, фанк, блюз и рок-н-ролл. Как и его кумир Стиви Уандер, Мукенди стремится к тому, чтобы публика в зале не только слушала его голос, но и танцевала вместе с ним.

Программа «Портреты Стиви Уандера» — это не только избранные композиции великого мастера, но и множество других хорошо известных эстрадных песен, которые Мукенди исполняет в ритмах фанка и соула.

14 апреля в 19:00. Органный концертный зал.

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