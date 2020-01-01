Рузанна Баталина корреспондент Афиша уикенда Рассказываем, что посмотреть, послушать, посетить в эти выходные, с 9 по 11 апреля Поделиться Поделиться Твитнуть

С 9 апреля в Центральном выставочном зале работает выставка Сальвадора Дали «Сюрреализм — это Я» (16+). Экспозиция представляет графические серии, которые ранее не выставлялись в Перми: это иллюстрации Дали к «Фаусту», офорты «Капричос Гойи Сальвадора Дали», «Божественная комедия», «Посвящение Леонардо да Винчи», «Дон Кихот», «Бестиарий Лафонтена», «Озорные сны Пантагрюэля», «Воспоминания Казановы», «Наука любви. Овидий».

9 апреля с 04:40 до 10 апреля, 03:30 TheatreHD покажет оперу Рахманинова «Франческа да Римини» (16+) в постановке Пьеро Фаджони (сценография Эцио Фриджерио, костюмы Франки Скварчапино). Рената Скотто и Пласидо Доминго в партиях любовников и Корнил МакНил в роли брутального Джованни.

9 апреля в 19:00 Частная филармония «Триумф» приглашает на церемонию открытия фестиваля научно-популярного кино FUTURE.DOC (0+). Фестиваль откроется российской премьерой фильма «Пространство Лобачевского». Режиссёр Екатерина Ерёменко представит фильм лично и ответит на вопросы зрителей вместе с директором Института математики и механики Казанского федерального университета Екатериной Туриловой. 10 апреля в 15:00 в культурном пространстве «Часовой завод» в рамках фестиваля пройдёт открытие выставки детских работ из картона от мастерской НИИ ВСЕГО (0+). Здесь же в 17:30 создательница бренда изделий из переработанных пакетов «Перепакет» Евгения Радостева представит свой проект, расскажет, откуда появилась идея переплавлять пластиковые пакеты, и покажет, что из этого получается. 12 апреля в частной филармонии «Триумф» пройдет научно-популярная вечеринка Yuri’s Night. На церемонии закрытия фестиваля, которая пройдёт 15 апреля в 19:00 в частной филармонии «Триумф», зрителей будет ждать перформанс человекоподобного робота от компании «Промобот», после которого состоится показ нового фильма Юлии Киселёвой «Робот, я люблю тебя?» После просмотра зрители смогут обсудить кино с режиссёром картины и главой компании «Промобот» Олегом Кивокурцевым. В холле зрителей будет ждать вертикальное кино о компьютерной революции от студии «История будущего». Завершит фестиваль программа FUTURE.MUSIC, где будет выступать космическая Mrs Major Tom.

9 апреля в 22:00 пройдёт онлайн-экскурсия «Мадрид» (12+).

10 апреля с 04:40 до 11 апреля, 03:30 TheatreHD покажет запись оперы «Нос» (16+). Режиссер Уильям Кентридж, в чьей постановке Мет представляет «Нос», не пытается воспроизвести фантастическую атмосферу гоголевского Петербурга. Отталкиваясь от даты написания оперы Шостаковича, он воссоздаёт на сцене суматоху и неразбериху времен НЭПа, безумное футуристическое пространство напрямую отсылает к мейерхольдовской театральной традиции.

10 апреля в 17:00 TheatreHD и «Кристалл IMAX» покажут «Слепок» (12+) — кросс-медийное произведение, объединяющее изобразительное искусство, современный танец, музыку и кино. Его главным героем и одновременно материалом стало тело человека в многообразии пластических форм. В пространстве классического музея с помощью хореографии переосмысливаются сюжеты, созвучные истории западноевропейской цивилизации. Главной героиней и проводником между эпохами и стилистическими направлениями танца стала Диана Вишнёва.

ГКБУК «Пермская краевая филармония»

10 апреля в 18:00 Органный концертный зал приглашает на программу «Музыка души» (6+) в исполнении Оркестра русских народных инструментов имени В. А. Салина Пермской краевой филармонии под управлением Галины Токаревой. В сопровождении Оркестра выступит гость из Санкт-Петербурга баянист Артём Нижник.

10 апреля в 19:00 на Заводе им. Шпагина пройдёт показ спектакля «Поют птицы» (16+) инклюзивного театра НЕТЕАТР.

11 апреля с 04:40 до 12 апреля, 03:30 TheatreHD покажет запись оперы «Ромео и Джульетта» (6+). Роберто Аланья и Анна Нетребко в ролях Ромео и Джульетты одновременно нежны и страстны, а Пласидо Доминго за пультом — еще одна «изюминка» спектакля.

11 апреля в 13:00 Краевая библиотека им. Горького приглашает на заседание клуба «Библиотерапия» (16+). Тема — «Поэзия космоса».

11 апреля в 14:00 Пермский музей современного искусства PERMM приглашает на «Воскресную экскурсию» (12+). Новый формат «Воскресной экскурсии» позволит увидеть выставку «Александр Бродский. Дар» в масштабе не только русского, но и европейского искусства XX — XXI веков.

11 апреля в 15:00 Органный концертный зал покажет прямую трансляцию концерта Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан (6+) из Концертного зала имени П.И. Чайковского (Москва). Дирижёр — Александр Сладковский. В программе — произведения Мориса Равеля.

11 апреля в 22:00 пройдёт онлайн-экскурсия «Пизанская башня и то, что ее окружает» (12+).

До 11 апреля Пермская арт-резиденция приглашает на выставку живописи, графики и скульптуры «Да здравствует женщина!»

До 14 апреля киноцентр «Премьер» показывает фильм открытия Берлинского кинофестиваля (2020) «Мой год в Нью-Йорке» (16+). Фильм рассказывает о юной Джоанн, которая устраивается ассистенткой в литературное агентство, оказываясь в самом сердце богемного Нью-Йорка 1990-х. Втайне она мечтает писать и разрывается между карьерой, призванием и мужчинами. Разобраться во всем этом ей помогает голос в телефонной трубке — великий Дж. Д. Сэлинджер, который, как мудрый старый профессор, готовит ее к финальному экзамену во взрослую жизнь.

До 16 апреля в Пермской арт-резиденции проходит выставка произведений Валентина Жданова «Графика: монолог художника» (0+). На выставке представлен рисунок как основной вид графики, выполненный в разных материалах: карандаш, соус, пастель, акварель.

До 30 апреля Пермская арт-резиденция приглашает на 14-й юмористический проект под общим названием «12 стульев» (12+). С каждым разом в этот проект входят новые имена и участники. На нынешней выставке представлено более 70 работ пермских авторов, выполненных в разных техниках.

До 30 апреля на сайте Пермской художественной галереи можно увидеть виртуальную выставку «Очарование Крымом» (0+). Крым века ХХ-го представляют картины кисти Александра Куприна, Павла Шилинговского, Павла Кузнецова, Григория Шегаля, Михаила Недбайло, Виктора Ни, Александра Дейнеки.

Библиотека им. Горького

До 1 мая в Краевой библиотеке им. Горького проходит выставка оригинальных картин Андрея Старикова «Сквозь время и пространство: телескоп Хаббл плюс фантазия» (0+).

До 12 мая гарелея «Дом Боне» приглашает на выставку Ольги Молчановой-Пермяковой «В юбке» (12+).

Ежедневно можно увидеть проект Акрама Хана The Silent Burn Project (16+). В составе проекта — короткометражные танцевальные и музыкальные фильмы с артистами студии, снятые в разных уголках света и затрагивающие важные для режиссера темы. А также — документальный фильм, погружающий зрителя в закулисье знаменитой труппы.

Ежедневно можно увидеть оперу «Пеллеас и Мелизанда» (16+). Сценограф — Марина Абрамович.

Ежедневно можно увидеть балет Сиди Ларби Шеркауи «Кочевник» (16+). Одиннадцать танцоров на сцене с помощью своих тел воплощают все образы пустыни, и прекрасные, и ужасающие, оказывая на зрителя невероятно сильный эмоциональный эффект.

Ежедневно проходит показ кинопроекта «Агентство» (16+). Это 10-серийный фильм в жанре детектива и психологического триллера, который снял театральный режиссер Алвис Херманис. Действие происходит в Латвии летом 2020 года, а центральная тема — «история о мире, который меняется, и трогательной вере в то, что в нём по-прежнему можно всем манипулировать».

Ежедневно можно увидеть концерт в исполнении Чечилии Бартоли, Даниэля Баренбойма и Венского филармонического оркестра (16+). Трансляция из Большого фестивального дворца в Зальцбурге.

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