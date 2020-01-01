В марте в Пермском крае построено 625 индивидуальных жилых домов Это на 24,8% больше, чем годом ранее Поделиться Поделиться Твитнуть

В марте 2021 года в Прикамье на кадастровый учёт поставлено 625 индивидуальных жилых домов, сообщили в управлении Росреестра по Пемрскому краю. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество зарегистрированных прав на дома ИЖС увеличилось на 24,8%.

Среди территорий края лидером по количеству построенных домов является Пермский район, здесь появились 163 новых дома. На втором месте — город Пермь (77 домов), на третьем — Краснокамский городской округ (35 домов).

В топ-5 также вошли Добрянский городской округ (27) и Березниковский городской округ (26).

Самые большие дома строятся в Соликамске, их средняя площадь составляет 171 кв. м, на втором месте — Нытва: средняя площадь дома — 167 кв. м, далее идут Пермь (164 кв. м), Лысьва (149 кв. м), Кунгур (130 кв. м).

Самые компактные дома возводятся в Косинском муниципальном округе — 35 кв. м, а также в Гайнском и Кудымкарском районах (50 кв. м).

Не построено ни одного дома в Кизеловском городском округе.

В целом по краю средняя площадь индивидуальных жилых домов составила 102 кв. м. В основном жители Прикамья отдают предпочтение двухэтажным домам.

На землях, предназначенных для ведения садоводства, построено 26 домов. Это на 0,8% больше, чем в прошлом году.

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