Елена Синица В Перми завод оштрафовали на полмиллиона из-за коррупционных нарушений Также приняты меры по наложению ареста на счета организации в банках Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Пермская транспортная прокуратура провела проверку в ООО «Пермский завод масел» по соблюдению законодательства о противодействии коррупции. Об этом сообщает пресс-служба уральской транспортной прокуратуры.

В результате проверок было установлено, что что на железнодорожной станции Промышленная при движении локомотива с вагонами-цистернами произошло столкновение с бетонной плитой. Она была расположена на территории производственной площадки завода. Для того чтобы не составлять акт о повреждениях вагонов, директор завода передал представителю собственника цистерны взятку в размере 150 тыс. руб.

В связи с этим транспортная прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Кроме этого, были приняты меры по наложению ареста на счета общества в банках.

Мировой судья судебного участка № 6 Индустриального района г. Перми признал юридическое лицо виновным в совершении правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. руб . На данный момент постановление не вступило в законную силу.

Также сообщается, что постановлениями судов должностные лица организаций ранее были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки), ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

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