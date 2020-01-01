Елена Синица ПНИПУ разработал медицинские маски с повышенными барьерными свойствами Изделия повышают уровень защиты в 20 раз Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Учёные Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) с коллегами из Пермской фармакадемии (ПГФА) разработали маски с повышенными барьерными свойствами. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

За счёт нанесения на защитные средства 10-процентного раствора эфирного масла сибирской пихты барьерные свойства масок удалось увеличить в 20 раз. Как отмечают учёные, пихтовое масло практически нетоксично. В его состав входят камфен, борнеол, борнилацетат, альфа- и бета-пинен, дипентен — всего более 35 биологически активных веществ, а также смолы, аскорбиновая, абиетиновая и неоабиетиновая кислоты, витамин Е, дубильные вещества и фитонциды.

Затем провели испытания, в которых приняли участие волонтёры. Они носили защитные средства с нанесённым раствором пихтового масла в течение трёх часов. После этого учёные приложили центральную часть масок к поверхности питательной среды (LB-агара) в чашках Петри на 10–15 секунд и выдержали чашки при температуре 37°С. В дальнейшем биотехнологи оценили размер колоний бактерий на наружной и внутренней поверхностях масок спустя 24, 48 и 72 часа. Барьерные свойства маски оказались на 1913% выше, что в 20 раз больше, чем у аналогов.

По мнению биотехнологов, такие маски можно использовать для профилактики осложнений после перенесённых вирусных заболеваний, в том числе COVID-19. Разработку уже запатентовали.

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