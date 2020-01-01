Елена Синица Суд отказал «ПСК «Бор» в исковых требованиях к Корпорации развития Пермского края Предприятие добивалось возвращения авансового платежа в размере 99,8 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

ул. Строителей 2 и 4, ЖК Любимов

Константин Долгановский

Краевой арбитражный суд отказал ООО «ПСК «Бор» в удовлетворении исковых требований к АО «КРПК». ООО «ПСК «Бор» требовало признать незаконным отказ от договора подряда по строительству домов шестого квартала на ул. Строителей, 2 и 4 в Правобережной части г. Березники. Об этом сообщает пресс-служба корпорации развития.

В частности, в рамках исковых требований оспаривалось и возвращение ООО «КРПК» авансового платежа, который составляет 99,8 млн руб. Однако в удовлетворении этого требования также отказано.

На сегодняшний день строительством 17-этажных многоквартирных домов по адресам ул. Строителей, 2 и 4 ведут подрядчки ООО «ГиперСтрой» и ООО «Строй-Комплект» . Сообщается, что в доме на ул. Строителей, 2 каркас здания выполнен до 14-го этажа, а также завершена кладка наружных стен до 11-го этажа, монтаж оконных блоков до шестого этажа и кладка внутренних стен до шестого этажа. В доме по адресу ул. Строителей, 4 выполнен каркас здания, кладка наружных стенных блоков и монтаж оконных блоков до 17-го этажа, кладка внутренних стен, также ведутся работы по утеплению фасада. По договорам долевого строительства квартиры должны быть переданы в первом квартале 2022 года.

Напомним, Корпорация развития расторгла договоры подряда с ООО «ПСК «Бор» в июне 2020 года. Такое решение было связано с систематическим нарушением генподрядчиком условий договоров, отставанием от графиков строительства домов более чем на полгода. В августе 2020 года были заключены договоры с новыми подрядчиками.

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