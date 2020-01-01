В Прикамье начнут штрафовать за граффити на стенах домов Санкции грозят и расклейщикам объявлений Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Прикамье вступили в силу изменения в закон, предусматривающий наказание в виде административных штрафов за граффити на стенах зданий.

Теперь за нанесение рисунков и надписей, а также расклейку плакатов и объявлений на домах будут наказывать рублём. Физические лица могут быть оштрафованы на 1–2 тыс. руб., должностные — на 10–15 тыс. руб., а юридические — на 20–30 тыс.

Кроме этого, ответственность грозит и собственникам зданий, которые не удаляют граффити или объявления с фасадов. На них могут быть наложены штрафы в размере от 5 тыс. до 50 тыс. руб., сообщает ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

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