На рабочем месте найден мёртвым первый зампредседателя правления банка "Пермь" Инспекция труда начала расследование смертельного случая на производстве Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Государственная инспекция труда в Пермском крае начала расследование смертельного несчастного случая, произошедшего 2 апреля 2021 года с первым заместителем председателя правления банка, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет о банке "Пермь". Погибший - Олег Вайсман. В коммерческой организации в настоящее время создана комиссия по расследованию ЧП. Её возглавляет государственный инспектор труда в Пермском крае. Комиссия установит причины и обстоятельства происшествия.

На сайте банка сегодня, 8 апреля, появилась информация о кончине на рабочем месте Олега Вайсмана. "Банк работает в штатном режиме", - также говорится в сообщении.

Знакомые с ситуацией источники 59.ru заявили порталу, что Олег Вайсман совершил самоубийство.

Проверку по факту гибели топ-менеджера проводят следователи СУ СКР по Пермскому краю. Осмотрено место происшествия, назначены экспертизы. По предварительной информации, данных о том, что против мужчины совершено преступления, не обнаружено.

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