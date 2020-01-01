Сто тысяч жителей Прикамья сделали прививку от COVID-19 Полностью завершили курс иммунизации 66 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

С начала массовой вакцинации в Прикамье первым компонентом «Спутника V» привились 100 613 жителей, об этом сообщает пресс-служба минздрава Пермского края. 66 012 человек полностью завершили курс иммунизации.

Наиболее активно прививаются жители 60 лет и старше (первый этап прошли более 43 тыс. человек, 28,8 тыс. полностью завершили курс).

Прививки сделали более 6 тыс. медицинских работников, 5 тыс. медиков прошли оба этапа иммунизации. Первым компонентом привиты свыше более 9 тыс. работников промышленных предприятий, 6,6 тыс. из них — вторым.

За весь период на территорию края поступило 111 162 комплекта вакцины от коронавирусной инфекции.





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