Александр Буторин заявился на праймериз по выборам в Заксобрание Депутат гордумы подал документы по округу №5 Поделиться Поделиться Твитнуть

Александр Буторин

Константин Долгановский

Действующий депутат Пермской городской думы Александр Буторин принял решение участвовать в предварительном голосовании «Единой России» по выборам в Законодательное собрание края. Об этом сообщает телеграм-канал реготделения партии.

Главный врач ГБУЗ ПК «Клиническая больница Свердловского района» первым подал документы для регистрации на праймериз по одномандатному округу №5 краевого парламента.

Действующий депутат Заксобрания от этого округа — Татьяна Шестакова.

Напомним, праймериз «Единой России» пройдёт с 24 по 30 мая, выдвижение кандидатов возможно с 15 марта до 29 апреля.









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