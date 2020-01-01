Александр Буторин заявился на праймериз по выборам в Заксобрание
Депутат гордумы подал документы по округу №5
Действующий депутат Пермской городской думы Александр Буторин принял решение участвовать в предварительном голосовании «Единой России» по выборам в Законодательное собрание края. Об этом сообщает телеграм-канал реготделения партии.
Главный врач ГБУЗ ПК «Клиническая больница Свердловского района» первым подал документы для регистрации на праймериз по одномандатному округу №5 краевого парламента.
Действующий депутат Заксобрания от этого округа — Татьяна Шестакова.
Напомним, праймериз «Единой России» пройдёт с 24 по 30 мая, выдвижение кандидатов возможно с 15 марта до 29 апреля.
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