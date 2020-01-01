За выборами 27 депутатов в Кунгуре будут следить почти 370 наблюдателей Поделиться Поделиться Твитнуть

В эти выходные, 9–11 апреля, состоятся выборы в думу Кунгурского округа. За ними будут следить 369 наблюдателей, из которых 206 человек — от Общественной палаты Пермского края.

Они будут работать все три дня как на самих избирательных участках, так и при голосовании «на дому», в населённых пунктах, где нет избирательных участков и регулярного транспортного сообщения, а также в иных местах для голосования. Приём направлений от субъектов выдвижения наблюдателей завершён, сообщает пресс-служба краевой избирательной комиссии.

Четыре человека, которых в качестве наблюдателей выдвинули кандидаты, не смогут получить такой статус. Два из них проживают в другом регионе, ещё два — являются членами УИК. Также по решению избирательной комиссии Пермского края в целях изучения опыта работы избирательных комиссий и реализации механизмов многодневного голосования на избирательных участках Кунгурского муниципального округа будет организовано практическое обучение председателей всех ТИК Пермского края.

Кроме того, для обеспечения легитимности и открытости проведения многодневного голосования на всех 85 избирательных участках установлены видеорегистраторы.

Они в круглосуточном режиме с 8:00 9 апреля до 20:00 11 апреля будут обеспечивать фиксацию ящиков для голосования, мест перемещения избирателей, а также зоны хранения упакованных в сейф-пакеты избирательных бюллетеней. Видеопоток в течение дней голосования будет беспрерывно записываться на специальное переносное устройство. После окончания процедуры и при возникновении спорных моментов можно будет просмотреть запись, которая сохранится на носителях две недели.

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