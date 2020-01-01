Власти ищут инвесторов для строительства транспортно-пересадочных узлов Проекты ТПУ хотят реализовать в формате государственно-частного партнёрства Поделиться Поделиться Твитнуть

ТПУ Наземное метро

Константин Долгановский

Власти Пермского края сформировали предложения для участия бизнеса в строительстве в Перми трёх транспортно-пересадочных узлов: «Спешилов», «Мотовилиха», и «Краснокамск». Проекты планируется реализовать в формате государственно-частного партнёрства (ГЧП). Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

ТПУ «Мотовилиха» планируют построить в 2021–2024 гг. вблизи одноимённой станции. Узел площадью 2148 кв. м свяжет краевой центр с северными и северо-восточными районами края. Предполагается, что в сутки он сможет обслуживать 4 тыс. человек. ТПУ свяжет три вида транспорта: железнодорожный, автобусный и трамвайный. Реализация проекта потребует инвестиций порядка 518,6 млн руб.

В 2022–2024 гг. власти планируют реализовать проект ТПУ «Спешилов». Он будет строиться в м/р Камская Долина и будет обеспечивать мультимодальные перевозки. Из одной точки пассажиры смогут уехать железнодорожным или автотранспортом. Площадь узла — 2100 кв. м. Объём инвестиций — 210 млн руб.

Строительство ТПУ в Краснокамске планируется в 2022–2024 гг. на территории автовокзала. Пассажирам ТПУ «Краснокамск» будут доступны железнодорожные и пригородные и муниципальные автобусные перевозки. Оценочный объём инвестиций — 241 млн руб.

Все три проекта строительства ТПУ связны с программой по созданию пермского кольцевого наземного метро. Речь идёт о маршрутах электричек, связывающих районы и пригороды Перми, а также города-спутники: они пройдут как по правому, так и по левому берегу Камы.

Параметры инвестпредложений по строительству транспортно-пересадочных узлов доступны на инвестиционном портале Пермского края investinperm.ru.

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