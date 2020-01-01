Житель Прикамья в составе ОПГ обналичил 1,3 млрд руб. Суд вынес обвинительный приговор Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Пермском районном суде вынесен приговор Руслану Сибгатуллину. Он был участникам организованной преступной группы. С 2016 по 2018 год группа при участии осуждённого незаконно обналичила более 1,3 млрд руб. Доход ОПГ составил около 39 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Пермскому краю.

В преступной схеме использовались порядка 50 расчётных счетов контрагентов, оформленных на подставных лиц. За регистрацию фиктивных предприятий как раз и отвечал житель Пермского края Сибгатуллин.

В 2019 году следственный отдел управления возбудил против Сибгатуллина уголовное дело по ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере».

Решением суда обвиняемый приговорён к лишению свободы сроком на три года условно с испытательным сроком два года.

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