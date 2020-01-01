Автор «красных человечков» украсит витрины в ТРЦ «Планета» Андрей Люблинский поработает в жанре анималистики Поделиться Поделиться Твитнуть

Работы художника, автора «красных человечков», Андрея Люблинского будут использованы для оформления витрин в ТРЦ «Планета» (ш. Космнонавтов, 162б). Об этом сообщают в пресс-службе компании-застройщика торгово-развлекательного центра Malltech.

На витринах первого и второго уровней торгового центра появятся изображения современных животных, проживающие на территории Пермского края, а также вымерших видов, характерных для пермского периода палеозойской эры.

Андрей Люблинский — известный художник из Санкт-Петербурга, автор «красных человечков», появившихся на улицах Перми в период так называемой «культурной революции». Работы Андрея Люблинского есть в Государственном Русском музее, музее современного искусства PERMM, музее современного искусства «Эрарта» и Московской школе управления СКОЛКОВО.

Ранее сообщалось, что ТРЦ «Планета» планируется открыть во второй половине апреля. Сейчас здесь идут отделочные работы. Открытие ТРЦ «Планета» первоначально было запланировано на четвёртый квартал 2020 года. Сначала его перенесли на конец первого квартала 2021 года, а затем и на апрель 2021 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.