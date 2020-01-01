Первая волна половодья в Пермском крае начнётся 10 апреля Паводок ожидается на реках южной части региона Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным гидропостов, на реках края пока сохраняются стабильно низкие уровни воды. Однако с 7 апреля, на фоне повышения температуры воздуха, в Прикамье ожидается начало интенсивного таяния снега, сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

К концу недели начнеёся сход снежного покрова в южной части региона. Интенсивность снеготаяния там возрастёт к выходным, дневная температура поднимется до +17°.

Тогда же, с 10 апреля, на реках южной части края начнётся формирование первой волны половодья. Её характер будет зависеть от того, насколько продолжительным окажется потепление. По предварительным прогнозам, интенсивная волна тепла продлится с 9 по 14 апреля. Этого периода будет недостаточно для полного схода снежного покрова.

Согласно данным о распределении снегозапасов по речным бассейнам, в регионе более интенсивное, чем в прошлом году, половодье ожидается в поймах рек Иньвы, Слудки, Тулвы, Ирени, Обвы, Сылвы.





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