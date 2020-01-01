Елена Синица В Пермском крае студенты медицинских колледжей смогут получать ежемесячные выплаты Если заключат договоры о целевом обучении Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Для студентов краевых медицинских колледжей, заключивших договоры о целевом обучении, могут ввести ежемесячные выплаты. Соответствующий законопроект внёс в Законодательное собрание губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Как сообщается в пояснительной записке, студенты медицинских колледжей, заключившие с минздравом Прикамья договоры о целевом обучении, смогут получать ежемесячные выплаты в размере 2 тыс. руб. (8 тыс. руб. — первый семестр, 12 тыс. руб. — второй семестр учебного года). На данный момент студенты высших учебных организаций получают ежемесячно 1,6 тыс. руб. (6,4 тыс. руб. за первый семестр и 11,2 тыс. руб. за второй семестр).

Предполагается, что таким образом на территории края решится проблема дефицита и возрастного состава медицинских работников. Кроме этого, выплаты могут поспособствовать привлечению студентов к обучению в медицинских колледжах.

Отмечается, что в 2020 году обеспеченность средними медицинскими работниками составила 78,3 на 10 тыс. населения. Для сравнения: в 2017 году этот показатель был 84 на 10 тыс. населения.

Согласно финансово-экономическому обоснованию в 2021 году на эти цели необходимо выделить 120 тыс. руб., в 2022-м — 2,2 млн руб., в 2023-м — 4,2 млн руб.

В качестве источника финансирования указаны ассигнования из бюджета Пермского края, предусмотренные на «оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи методом конформной дистанционной лучевой терапии пучками протонов пациентам в возрасте от 0 до 17 лет с онкологическими заболеваниями» и «оказание специализированной медицинской помощи населению Пермского края по фенотипированию и трансплантации почки».

В финансово-экономическом обосновании указано, что реализация протонной терапии для детей планируется в рамках высокотехнологичной медицинской помощи, а также в 2023 году запланировано восемь операций по пересадке почек.

Законопроект рассмотрят на пленарном заседании краевого парламента в апреле.

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