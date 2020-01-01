В этом году Добрянский округ получит четыре благоустроенных общественных пространства Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В этому году в Добрянском городском округе будут благоустроены несколько общественных пространств, в том числе Яблоневый сквер в самой Добрянке. Объекты благоустройства следующего года жители выберут сами, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

В сквере, частности, будут созданы зоны отдыха с ротондами, установлен арт-объект, лавочки, вазоны для цветов и обустроено уличное освещение. Сквер, по мнению проектировщиков, станет хорошим местом для семейного отдыха, прогулок и проведения культурно-массовых мероприятий.

Кроме того, в 2021 году в Добрянском городском округе благоустроят парк Дружбы в Полазне, площадь перед Домом культуры в Вильве, а также обустроят общественную территорию на ул. Комсомольской в Дивье и три дворовые территории.

Уже сейчас администрация округа готовится к благоустройству общественных пространств в 2022 году. Для этого с 26 апреля по 30 мая на Единой Всероссийской платформе по голосованию жители смогут определить наиболее важные проекты благоустройства на 2022 год.

Всего же на обустройство парков, дворов и скверов в Пермском крае направят 1,2 млрд руб. из федерального, регионального и местного бюджетов. Работы будут выполнены в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Всего в течение года планируется благоустроить 245 объектов, из них 158 дворов и 87 общественных территорий.

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