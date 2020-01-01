Четыре города Прикамья получили высокие оценки индекса качества городской среды за минувший год Поделиться Поделиться Твитнуть

Обнародованы результаты индекса качества городской среды за 2020 год, проводимого ежегодно федеральным Минстроем. В число 76 городов, в которых городская среда названа благоприятной, вошли Березники, Горнозаводск, Оса и Очёр, сообщает сайт губернатора и правительства края.

Также Пермь вошла десятку крупнейших городов, находящихся в условно комфортном климате. Для оценки состояния городской среды изучались сервисы и уровень доступности для маломобильных групп населения, озеленение и доступность для граждан озеленённых территорий, освещение и уровень внешнего оформления городских пространств, количество точек притяжения для населения.

Участниками исследования стали 1116 российских городов. Комфортная городская среда была зафиксирована в каждом третьем городе. Их доля достигла 33,6%.

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