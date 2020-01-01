Анонсированы авиарейсы из Перми в Анапу Обслуживать маршрут будет авиакомпания «Победа» Поделиться Поделиться Твитнуть

В расписании аэропорта Пермь появились рейсы до Анапы авиакомпании «Победа».





Старт полётной программы — 7 июня. Перелёты будут выполняться по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и субботам. Последний рейс запланирован на 18 сентября.





Ранее «Новый компаньон» писал о том, что пермский аэропорт Большое Савино перешёл на летнее расписание.

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