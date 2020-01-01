Елена Синица Пермский автовокзал исключат из перечня госпредприятий, не подлежащих приватизации Проект закона рассмотрят на апрельском пленарном заседании Заксобрания Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ПКГУП «Автовокзал» могут исключить из перечня краевых государственных предприятий, не подлежащих приватизации. Соответствующий законопроект внёс в краевой парламент губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Как сообщается в пояснительной записке, необходимость разработки законопроекта обусловлена внесением изменений в федеральные законы «О защите конкуренции», «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях». Эти законы в свою очередь вводят запрет на создание и осуществление деятельности унитарных предприятий, находящихся в условиях конкуренции.

Кроме этого, законопроект предполагает внесение ПКГУП «Автовокзал» в прогнозный план приватизации на 2019–2021 годы для дальнейшего преобразования в акционерное общество.

Законопроект рассмотрят на пленарном заседании краевого Заксобрания в апреле.

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