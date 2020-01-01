Елена Синица Президент ужесточил наказание за оскорбление ветеранов За правонарушение устанавливается уголовная ответственность Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото из архива

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об усилении ответственности за реабилитацию нацизма, а также публичное унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, согласно закону установлена уголовная ответственность за распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны. Отмечается, что такие действия будут приравнены к реабилитации нацизма.

В свою очередь, штрафы за реабилитацию нацизма будут увеличены в 10 раз — до 3 млн руб. (на данный момент штраф составляет до 300 тыс. руб.). Кроме этого, за это могут грозить лишение свободы сроком до трёх лет или же принудительные работы на такой же срок. Помимо этого, нарушитель также не сможет занимать определённые должности.

За публичное унижение чести и достоинства, явное неуважение к дням воинской славы, за осквернение символов воинской славы России будут наказывать штрафом до 3 млн руб. или лишением свободы до трёх лет. При совершении преступления через СМИ или с использованием служебного положения штраф составит от 2 млн до 5 млн руб., также могут лишить свободы сроком на пять лет.

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